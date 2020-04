LIVE Coronavirus | notizie in DIRETTA | nuovo appello della Federfarma sul prezzo delle

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 12.40: Il gruppo tedesco automobilisticoPorsche si schiera a favore dei coronabond esolidarietà europea, per tenere insieme l’Ue. “Se non ci mostriamo solidali, l’Europa e’ perduta”, afferma alla Sz il capo economico Lutz Meschke. 12.30:da parte dialle autorità competenti a intervenire sulla speculazione e le difficoltà di distribuzione di mascherine. O si trova un accordo sui prezzi o ci sarà ...