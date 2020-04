LIVE Coronavirus | notizie in DIRETTA | l’OMS dichiara che la metà dei morti era residente

Leggi su oasport

13.00: Quasi la metà delle persone morte perin Europa erano residenti di case di cura. Lo ha detto il direttore regionale dell'Oms Europa, Hans Kluge, in una conferenza stampa. "Il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante" 12.54: "Non è sopportabile impedire le celebrazioni alle tantissime famiglie colpite da un lutto" dice il ministro dell'Interno, Lamorgese, ad Avvenire. E annuncia: "Possibile nuova proroga ...