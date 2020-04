LIVE Coronavirus | notizie in DIRETTA | dal 4 maggio tornano Lotto e Superenalotto

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 16.22 I 36 Stati della Nigeria ha disposto il blocco di viaggi per quattordici giorni, consentendo soltanto gli spostamenti legati ai servizi essenziali. 16.01 Secondo quanto scritto da TGCOM24, a ripartire nella Fase 2 saranno anche i principali giochi ad estrazione: il 4infatti si potrà tornare a giocare le schedine per iled il Superena, secondo quanto annunciato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, dopo il fermo deciso il 21 marzo. 15.39 Secondo quando riportato dall’OMS ...