LIVE Coronavirus | notizie in DIRETTA | ancora tanti guariti in Italia! Oggi sono 3033

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALII SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 18.25 Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a giovedì 23 aprile: TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall’inizio dell’emergenza): 189973: 106848 ammalati, 57576, 25549 morti TOTALE MALATI: 106848 di cui: 2267 in terapia intensiva, 22871 ricoverati con sintomi, 81710 in isolamento domiciliare. TOTALE MORTI: 25549 TOTALE: 57576 18.10 Nuovo bollettino con cifre imporquello fornito, giovedì 23 aprile, dalla Protezione Civile, in merito ai contagi ...