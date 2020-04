L’Italia è grande: l’epopea dei fratelli D’Inzeo e l’indelebile doppietta delle Olimpiadi di Roma 1960 (Di giovedì 23 aprile 2020) L’età dell’oro dell’Equitazione azzurra porta due nomi ed un solo cognome: Raimondo e Piero D’Inzeo, fratelli di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, nati a due anni di distanza (1923 Piero e 1925 Raimondo) e tuttora detentori del record di partecipazioni olimpiche per un atleta italiano (ben otto presenze a Cinque Cerchi, come Josefa Idem che però due Olimpiadi le ha disputate per la Germania. L’età dell’oro, a dire il vero, era iniziata molto presto, con Giovanni Giorgio Trissino ai Giochi di Parigi 1900 e poi era proseguita con il successo ad Anversa 1920 di Tommaso Lequio di Assaba nel salto individuale. Da allora l’Italia ha dovuto attendere 26 anni per tornare a salire sul podio olimpico nell’Equitazione e lo fece proprio grazie ai fratelli Raimondo e Piero d’Inzeo nella strana edizione dei ... Leggi su oasport Lotta - i migliori Under22 dell’Italia : Simone Piroddu grande speranza nella libera - Aurora Campagna faro tra le donne

