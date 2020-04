Linea Notte | Mariella Venditti legge la rassegna stampa e attacca la prima pagina di

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ladi Libero finisce nel mirino del Tg3. A scagliarsi contro il giornale fondato da Vittorio Feltri stavolta èche, durante, è puntualmente in postazione touch screen perre la.Nel mirino della giornalista non finisce il direttore editoriale, già al centro della polemica per le dichiarazioni sul meridione, bensì un articolo di Iuri Maria Prado tutto dedicato alla Festa della Liberazione.laladi Libero pubblicato su TVBlog.it 23 aprile 2020 11:14.

A Linea Notte Mariella Venditti legge la rassegna stampa e si sofferma sulla prima pagina di Libero dedicata alla festa della Liberazione: "Mi ha veramente colpito questo articolo. Parlasse per sé e ...