L’indicazione della Uefa | “In caso di stop valgano meriti sportivi”

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Emergono indicazioni di un certo peso dalla riunione del comitato esecutivoriunitosi oggi in video conferenza. La raccomandazione per le varie leghe e federazioni è chiara: fare di tutto per chiudere la stagione, ma indidefinitivo ai campionati 2019/20 varrà la classifica al momento dell’interruzione degli stessi. Si tratta di un’indicazione che riguarda i criteri di partecipazione alle coppe europee del prossimo anno (piazzamento, dunque, e non ranking come ipotizzato da alcuni) ma che potrebbe interessare di riflesso anche altre dinamiche quali promozioni e retrocessioni in quanto mette in risalto il principio meritocratico. La palla passerà poi a ciascuna federazione, chiamata a decidere del proprio futuro. L'articolo L’indicazione: ...