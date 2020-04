L’immunologo Le Foche: il virus si spegnerà da solo, e potremo andare in vacanza in Italia (Di giovedì 23 aprile 2020) Il virus si spegnerà da solo, come tutti gli altri virus del tipo corona. Ormai più di uno scienziato sposa questa tesi rassicurante. E’ risaputo nell’ambito scientifico che i coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano piano tendono a spegnersi. Soprattutto quando c’è una riduzione della loro diffusione grazie al distanziamento. “Speriamo che questo avvenga rapidamente e sembrerebbe che i primi caldi possano essere d’aiuto”. Lo afferma Francesco Le Foche, professore di immunologia, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma. “Adesso non possiamo dirlo con certezza – continua – il lockdown ci impedisce di dirlo con certezza, certo il contagio si è ridotto molto e piano piano questo virus perderà di forza. Lo vedremo ... Leggi su secoloditalia L’immunologo Le Foche spiega perché «entro le prime due settimane di maggio potremo uscire»

