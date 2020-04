Lezioni online gratuite della Normale: si sono iscritti 100mila studenti (Di giovedì 23 aprile 2020) sono quasi tremilacinquecento gli insegnanti di tutta Italia, ciascuno con in dote una media di 28 allievi, che hanno aderito all’iniziativa “La Normale va a scuola” prenotando una o più Lezioni online con i professori della Scuola Normale Superiore. Un numero ben oltre le più rosee aspettative, che prospetta la partecipazione di quasi centomila studenti alle Lezioni gratuite tenute in diretta sul web dai professori della Scuola universitaria pisana resisi disponibili nei giorni scorsi a supportare licei e istituti scolastici nella didattica a distanza. Insegnanti di tutte le Regioni d’Italia hanno inviato le loro richieste, scegliendo tra 11 discipline, ciascuna con alcuni argomenti in programma, per un totale di 29 professori e ricercatori della Normale coinvolti e quasi 200 Lezioni in diretta. La prima lezione in diretta si è ... Leggi su iltirreno.gelocal Totti irrompe durante le lezioni online : “faccio il tifo per voi” - la sorpresa per gli alunni di Bergamo

