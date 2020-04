Lettera della titolare dell’esercizio commerciale di Benevento, arriva la risposta di Mastella (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la risposta del sindaco Mastella, dopo la Lettera della titolare di un esercizio commerciale di Benevento. ”Cara signora, ho letto l’appello che mi ha rivolto, anche se, oggettivamente, non sono io il responsabile di questa azione per la quale è stabilita una procedura per l’asporto che può creare qualche difficoltà. Voglio, però, ricordare che i problemi maggiori sono quelli della vita, della salute, della sicurezza, anche dal punto di vista alimentare. Io mi auguro che, sul piano economico e sociale, ci sia una partecipazione attiva del Governo e che, nel prossimo decreto, possa determinare condizioni agevoli per i commercianti, per quel mondo, in insofferenza, in infarto sociale ed economico, che è stato privato delle proprie esigenze primarie, di un apporto ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - la lettera dei volontari al 91enne guarito : “Caro Claudio - grazie per essere stato il padre e il nonno della tenda 4”

Mettere in sicurezza i luoghi della giustizia - ecco come : la lettera dell’avvocato Riccardo Vizzino

Grey’s Anatomy - la confessione della Vernoff su Jo : “La lettera di Alex…” (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Riceviamo e pubblichiamo ladel sindaco Mastella, dopo ladi un eserciziodi. ”Cara signora, ho letto l’appello che mi ha rivolto, anche se, oggettivamente, non sono io il responsabile di questa azione per la quale è stabilita una procedura per l’asporto che può creare qualche difficoltà. Voglio, però, ricordare che i problemi maggiori sono quellivita,salute,sicurezza, anche dal punto di vista alimentare. Io mi auguro che, sul piano economico e sociale, ci sia una partecipazione attiva del Governo e che, nel prossimo decreto, possa determinare condizioni agevoli per i commercianti, per quel mondo, in insofferenza, in infarto sociale ed economico, che è stato privato delle proprie esigenze primarie, di un apporto ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la lettera dei volontari al 91enne guarito: “Caro Claudio, grazie per essere stato il padre e il nonno… - amnestyitalia : Quello dei migranti è il gruppo più vulnerabile in #Messico. Abbiamo inviato una lettera aperta al sottosegretario… - Open_gol : Un addio che diventa anche una denuncia. Ecco il testo integrale della lettera - CanetriElisa : RT @roma7maggio: 'Le Associazioni che promuovono questa lettera-appello chiedono che le risorse straordinarie messe a disposizione in quest… - PatriziaOrlan11 : RT @GenovainAzione: La situazione dei nostri anziani ospiti in #RSA in #Liguria: lettera aperta di associazioni e rappresentanti di categor… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera della Come muoiono i nostri anziani: quello che ci rifiutiamo di pensare ce lo dice questa lettera di addio da una Rsa Open Cravatta, auto, seconda casa Così passano i miti borghesi

Berlusconi ha smesso di comperare cravatte, perché ne ha già distribuite migliaia ai clienti. Anche lei, caro Aldo, nella foto della sua «Rubrica delle Lettere» è senza cravatta. Io la metto tutte le ...

Ex Novelli, sindacati preoccupati per 'incomprensibile' stallo: “Serve soluzione definitiva'

Lettera di Flai Cgil e Uila Uil ... sono a loro avviso le azioni prioritarie da mettere in campo per una “completa e positiva risoluzione della ormai annosa vertenza”. “Chiediamo alla curatela di ...

Berlusconi ha smesso di comperare cravatte, perché ne ha già distribuite migliaia ai clienti. Anche lei, caro Aldo, nella foto della sua «Rubrica delle Lettere» è senza cravatta. Io la metto tutte le ...Lettera di Flai Cgil e Uila Uil ... sono a loro avviso le azioni prioritarie da mettere in campo per una “completa e positiva risoluzione della ormai annosa vertenza”. “Chiediamo alla curatela di ...