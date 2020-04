L'effetto vuoto degli scienziati (Di giovedì 23 aprile 2020) Giacomo Susca Da quando la quarantena non è più un vocabolo ripescato dai fondali della Storia ma una stima al ribasso di quanto ci è toccato subire nel 2020, un mese e mezzo dopo il decreto che ha sigillato in casa un Paese, gli italiani hanno spostato al 4 maggio l'orizzonte delle aspettative Da quando la quarantena non è più un vocabolo ripescato dai fondali della Storia ma una stima al ribasso di quanto ci è toccato subire nel 2020, un mese e mezzo dopo il decreto che ha sigillato in casa un Paese, gli italiani hanno spostato al 4 maggio l'orizzonte delle aspettative. L'attesa, forse l'ansia, che venga ristabilita una qualche forma di normalità nella vita di tutti i giorni si scontra di volta in volta con i numeri del contagio, non ancora e non ovunque confortanti, e soprattutto con il ginepraio di pareri soggettivi e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 aprile 2020) Giacomo Susca Da quando la quarantena non è più un vocabolo ripescato dai fondali della Storia ma una stima al ribasso di quanto ci è toccato subire nel 2020, un mese e mezzo dopo il decreto che ha sigillato in casa un Paese, gli italiani hanno spostato al 4 maggio l'orizzonte delle aspettative Da quando la quarantena non è più un vocabolo ripescato dai fondali della Storia ma una stima al ribasso di quanto ci è toccato subire nel 2020, un mese e mezzo dopo il decreto che ha sigillato in casa un Paese, gli italiani hanno spostato al 4 maggio l'orizzonte delle aspettative. L'attesa, forse l'ansia, che venga ristabilita una qualche forma di normalità nella vita di tutti i giorni si scontra di volta in volta con i numeri del contagio, non ancora e non ovunque confortanti, e soprattutto con il ginepraio di pareri soggettivi e ...

FranceskoNew : @stefaniaconti La 'fase 2' mi sembra sempre più un salto nel vuoto... Quasi per vedere l'effetto che fa... (visto c… - ReginaCarta : Questo vuoto fa effetto,oggi 30 su 2100 - Vince7914 : @Massi_Dubai Bravo oltre alle battute di quinta elementare sai fare altro? Sinceramente parlare con mio nipote di 4… - fresquedlamour : @srodulvfvl il centro vuoto farà uno strano effetto ,come sono cambiate le cose - albertosessanta : secondo me fanno bene a preoccuparsi nella stanza dei bottoni ... si rischia una polveriera sociale , con conseguen… -

Ultime Notizie dalla rete : effetto vuoto L'effetto vuoto degli scienziati ilGiornale.it USA: strade vuote ma aumentano le multe per eccesso di velocità

STRADE VUOTE E INCIDENTI STRADALI MORTALI NEGLI USA L’effetto del Coronavirus e delle strade vuote negli USA ha si portato una riduzione degli incidenti stradali, ma in molte città sono in aumento gli ...

Come cambia il calcio in tv con le partite a porte chiuse

Non c'è motivo per riprendere tribune e curve vuote, la regia dovrà sviluppare più primi piani, attenzione ai particolari, rivolgersi alle panchine e al bordo campo per rubare espressioni, movimenti, ...

STRADE VUOTE E INCIDENTI STRADALI MORTALI NEGLI USA L’effetto del Coronavirus e delle strade vuote negli USA ha si portato una riduzione degli incidenti stradali, ma in molte città sono in aumento gli ...Non c'è motivo per riprendere tribune e curve vuote, la regia dovrà sviluppare più primi piani, attenzione ai particolari, rivolgersi alle panchine e al bordo campo per rubare espressioni, movimenti, ...