Le zanzare NON trasmettono il coronavirus (Di giovedì 23 aprile 2020) Le zanzare non trasmettono il coronavirus. A dirlo è l'Organizzazione mondiale della Sanità che ha pubblicato una pagina di chiarimenti su una serie di interrogativi e false notizie alla luce di quelle che ad oggi sono le evidenze scientifiche sul nuovo coronavirus. Con l'arrivo del caldo compaiono le zanzare, qua e là indicate come sospette di contagiosità. Le zanzare sono gli insetti che effettivamente trasmettono il maggior numero di malattie agli umani, ma non il Covid-19 secondo quanto emerso finora. Il Sars-CoV-2 è un virus respiratorio e non c'é altro vettore – per quanto se ne sa – che non sia la saliva e il muco, quindi il virus «salta» da persona a persona attraverso le goccioline di saliva espulsa dai contagiati (che infettano altre persone). Di qui la morbilità del coronavirus tale da scatenare una ... Leggi su gqitalia No amici - no : le punture delle zanzare non trasmettono il Coronavirus (ed HIV - ed Ebola)…

