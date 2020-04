Le serie tv ispirate alle opere di William Shakespeare: il 23 aprile è il giorno del grande autore inglese (Di giovedì 23 aprile 2020) Oggi, 23 aprile, è la giornata di William Shakespeare, nato e morto a Stratford-upon-Avon rispettivamente nel 1564 e nel 1616. Considerato il poeta più rappresentativo del popolo inglese e soprannominato il "Bardo", durante la sua vita ha prodotto 37 testi teatrali, 154 sonetti e una serie di altri poemi.Data la scarsità di documenti che ci sono pervenuti, si sa davvero poco sulla sua vita privata, su cui aleggia un alone di mistero. Autore di drammi e commedie, le opere teatrali di William Shakespeare sono state tradotte in tutto il mondo ma anche inscenate più spesso di qualsiasi altra opera. Il cinema e la televisione ha dedicato moltissimi adattamenti ai suoi scritti, basti pensare ai numerosi Romeo e Giulietta, fino ad Amleto e al Re Lear. Per celebrare il Bardo di Avon, (ri)scopriamo le serie tv ispirate alle sue opere più note.WillNon ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 aprile 2020) Oggi, 23, è la giornata di, nato e morto a Stratford-upon-Avon rispettivamente nel 1564 e nel 1616. Considerato il poeta più rappresentativo del popolo inglese e soprannominato il "Bardo", durante la sua vita ha prodotto 37 testi teatrali, 154 sonetti e unadi altri poemi.Data la scarsità di documenti che ci sono pervenuti, si sa davvero poco sulla sua vita privata, su cui aleggia un alone di mistero. Autore di drammi e commedie, leteatrali disono state tradotte in tutto il mondo ma anche inscenate più spesso di qualsiasi altra opera. Il cinema e la televisione ha dedicato moltissimi adattamenti ai suoi scritti, basti pensare ai numerosi Romeo e Giulietta, fino ad Amleto e al Re Lear. Per celebrare il Bardo di Avon, (ri)scopriamo letvsuepiù note.WillNon ...

_diana87 : Le serie tv ispirate alle opere di #WilliamShakespeare: il #23aprile è il giorno del grande autore inglese ?? - SanGiorgioPT : RT @NUfficiale: #ESCAPE #room (VIRTUALE...) La Peters Townshi Public Library in Pennsylvania è chiusa, ma la bibliotecaria Sydney Krawiec… - NUfficiale : #ESCAPE #room (VIRTUALE...) La Peters Townshi Public Library in Pennsylvania è chiusa, ma la bibliotecaria Sydney… - AfInterniShop : Oggi parliamo di... Ied Talks: anche il disco parla Una serie di conferenze virtuali in live streaming ispirate a… - muumma : Sfondi virtuali per le tue videochiamate ispirate alle mitiche serie Tv -

Ultime Notizie dalla rete : serie ispirate Le serie tv ispirate alle opere di William Shakespeare: il 23 aprile è il giorno del grande autore inglese OptiMagazine Jurassic World Aftermath sarà il nome del prossimo gioco basato sulla serie cinematografica?

Nel corso del tempo sono stati fatti numerosi tentativi per realizzare un gioco ispirato alla serie cinematografica di Jurassic Park, e molto spesso i risultati non sempre sono stati all'altezza.

Westworld: ufficiale la Stagione 4, in tutto saranno 6

È con un video pubblicato via Instagram che HBO ha finalmente ufficializzato il rinnovo di Westworld per una quarta stagione, e questo a due episodio dalla fine della terza, che è stata un grande ...

Nel corso del tempo sono stati fatti numerosi tentativi per realizzare un gioco ispirato alla serie cinematografica di Jurassic Park, e molto spesso i risultati non sempre sono stati all'altezza.È con un video pubblicato via Instagram che HBO ha finalmente ufficializzato il rinnovo di Westworld per una quarta stagione, e questo a due episodio dalla fine della terza, che è stata un grande ...