Le Regioni dopo due mesi brancolano nel buio: vogliono riaprire ma ancora parlano di tamponi (Di giovedì 23 aprile 2020) Fase 2, le Regioni brancolano nel buio: ancora parlano di tamponi Tutti in attesa della Fase 2. Il presidente del consiglio Conte dice che entro la fine di questa settimana illustrerà i dettagli della graduale “riapertura” delle attività produttive sul territorio nazionale mentre alcune Regioni spingono, come sempre, per andare per conto loro. E insieme alla discussione sulla Fase 2 si infila lentamente anche la notizia di una ricaduta del contagio: c’è chi dice nel prossimo autunno, c’è chi dice che l’allentamento delle misure porterà a una ricaduta quasi istantanea e chi parla addirittura del 2021. Uno studio dell’Università di Trento appena pubblicato su Nature Medicine analizza i dati italiani dal 20 febbraio 2020 al 5 aprile per mostrare come il lockdown abbia influenzato la diffusione della pandemia in ... Leggi su tpi Coronavirus - dopo Pasqua inizia la “fase 2” : 18 aprile data chiave - riapriranno prima le Regioni del Sud con Calabria e Sicilia in pole position

La strada difficile del governo per il dopo emergenza : ci sarà (almeno) il rimpasto Conte intanto cerca unità con le Regioni

Partono i test sierologici sull'immunità - le Regioni pensano al dopo (Di giovedì 23 aprile 2020) Fase 2, leneldi tamponi Tutti in attesa della Fase 2. Il presidente del consiglio Conte dice che entro la fine di questa settimana illustrerà i dettagli della graduale “riapertura” delle attività produttive sul territorio nazionale mentre alcunespingono, come sempre, per andare per conto loro. E insieme alla discussione sulla Fase 2 si infila lentamente anche la notizia di una ricaduta del contagio: c’è chi dice nel prossimo autunno, c’è chi dice che l’allentamento delle misure porterà a una ricaduta quasi istantanea e chi parla addirittura del 2021. Uno studio dell’Università di Trento appena pubblicato su Nature Medicine analizza i dati italiani dal 20 febbraio 2020 al 5 aprile per mostrare come il lockdown abbia influenzato la diffusione della pandemia in ...

repubblica : Coronavirus: nella fase 2, ipotesi confini chiusi delle regioni anche dopo la fine del lockdown [aggiornamento dell… - amnestyitalia : #Colombia: dopo tre settimane dall'inizio del lockdown, i popoli nativi delle regioni di Casanare, Vichada e Meta n… - niallmysuun : comunque dopo il 3 maggio sicuro non vedrò ancora il mio ragazzo.. abitiamo a 25 min ma in due regioni diverse ?? - giordanomasini : Pare che dopo il 4 maggio ci si potrà spostare tra Pavia e Brescia e tra Piacenza e Rimini ma non tra Foggia e Camp… - malpassimo : @luk1gnol0 Leggo (notizia molto breve - provvedimento istantaneo dopo la scoperta di 100 casi? su tutto il territor… -