Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: gli ultimi aggiornamenti per il weekend del 25 Aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per i prossimi giorni. Domani al Nord: annuvolamenti compatti sui rilievi di confine centroccidentali inun contesto asciutto; cielo generalmente sereno altrove con velature in arrivo dal tardo pomeriggio su Triveneto e Lombardia, dalla serata anche su Emilia-Romagna, Piemonte nord orientale e Valle d’Aosta. Centro e Sardegna: molte nubi sull’isola con fenomeni dalla tarda mattinata sul settore centromeridionale, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale; Ampio soleggiamento sulle regioni peninsulari, con annuvolamenti pomeridiani sul Lazio. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su Calabria e Sicilia con deboli piogge o rovesci sparsi in terminazione notturna; condizioni di bel tempo sulle altre zone ma con qualche nube isolata sulla Campania. Temperature: minime in ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Toscana : cielo sereno nei prossimi giorni

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo

Previsioni Meteo - la tendenza per il 1° Maggio : prospettive di ulteriore maltempo (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Serviziodell’Aeronauticacomunica leper i prossimi giorni. Domani al Nord: annuvolamenti compatti sui rilievi di confine centroccidentali inun contesto asciutto; cielo generalmente sereno altrove con velature in arrivo dal tardo pomeriggio su Triveneto e Lombardia, dalla serata anche su Emilia-Romagna, Piemonte nord orientale e Valle d’Aosta. Centro e Sardegna: molte nubi sull’isola con fenomeni dalla tarda mattinata sul settore centromeridionale, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione serale; Ampio soleggiamento sulle regioni peninsulari, con annuvolamenti pomeridiani sul Lazio. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su Calabria e Sicilia con deboli piogge o rovesci sparsi in terminazione notturna; condizioni di bel tempo sulle altre zone ma con qualche nube isolata sulla Campania. Temperature: minime in ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo giovedì su @radiokisskiss al #PippoPeloShow ancora residuo maltempo a CentroSud… - MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo In Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… - redontuscia : RT @ONTUSCIA: Previsioni meteo per domani 24 Aprile 2020 - ONTUSCIA : Previsioni meteo per domani 24 Aprile 2020 - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: sereno min 13 max 23 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: ITALIA SPAZZATA dal MALTEMPO per TUTTA la SETTIMANA, Crollo Termico e Venti a 90 km/h. Le Previsioni iLMeteo.it Meteo Salerno domani venerdì 24 aprile: cielo sereno

Previsioni Meteo Salerno di domani venerdì 24 aprile :nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Caserta e provincia di domani venerdì 24 aprile. Rimani connesso con ...

Meteo Perugia domani venerdì 24 aprile: cielo sereno

Previsioni Meteo Perugia di domani venerdì 24 aprile :nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Firenze e provincia di domani venerdì 24 aprile. Rimani connesso con ...

Previsioni Meteo Salerno di domani venerdì 24 aprile :nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Caserta e provincia di domani venerdì 24 aprile. Rimani connesso con ...Previsioni Meteo Perugia di domani venerdì 24 aprile :nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Firenze e provincia di domani venerdì 24 aprile. Rimani connesso con ...