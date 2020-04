Le figuracce dei Cinquestelle non finiscono mai: ecco cosa dicevano del loro “caro” Descalzi (video) (Di giovedì 23 aprile 2020) Il governo Pd-5S conferma l‘ad di Eni Claudio Descalzi, che così è al suo terzo mandato. Eppure i grillini fino a poco tempo fa la pensavano diversamente. Stefania Zampelli, europarlamentare della Lega, pubblica sulla sua pagina Fb un video che mostra le camaleontiche trasformazioni del M5S. ecco le giravolte dei 5S. «Camaleonti – scrive Zampelli – Questo video vi fa capire “l’evoluzione” dei grillini. Dovevano essere la ventata d’aria nuova in politica, contro la casta, i paladini del popolo. Oggi sono ufficialmente i più marci del sistema a braccetto con i loro nuovi alleati piddini che fino all’anno scorso denunciavano e facevano arrestare. Ovviamente spartizione di poltrone vergognoso mentre ad imprese e cassintegrati non è arrivato 1€». Le giravolte dei 5S Nel video vengono riportate ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 aprile 2020) Il governo Pd-5S conferma l‘ad di Eni Claudio Descalzi, che così è al suo terzo mandato. Eppure i grillini fino a poco tempo fa la pensavano diversamente. Stefania Zampelli, europarlamentare della Lega, pubblica sulla sua pagina Fb un video che mostra le camaleontiche trasformazioni del M5S.le giravolte dei 5S. «Camaleonti – scrive Zampelli – Questo video vi fa capire “l’evoluzione” dei grillini. Dovevano essere la ventata d’aria nuova in politica, contro la casta, i paladini del popolo. Oggi sono ufficialmente i più marci del sistema a braccetto con inuovi alleati piddini che fino all’anno scorso denunciavano e facevano arrestare. Ovviamente spartizione di poltrone vergognoso mentre ad imprese e cassintegrati non è arrivato 1€». Le giravolte dei 5S Nel video vengono riportate ...

Stefania Zampelli, europarlamentare della Lega, pubblica sulla sua pagina Fb un video che mostra le camaleontiche trasformazioni del M5S. Ecco le giravolte dei 5S. «Camaleonti – scrive Zampelli – ...

UE, IL GIORNO DELLA VERITÀ

«Cerchiamo di non fare una figuraccia a livello mondiale e troviamo un serio accordo per salvare la nostra economia». È questo il messaggio che da Bruxelles sta viaggiando verso le capitali dei ...

