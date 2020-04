Le anticipazioni sul Def: scostamento da 55 miliardi e Pil a -8 per cento (Di giovedì 23 aprile 2020) Le anticipazioni sul Def: scostamento del deficit di 55 miliardi e Pil a -8%. Attesa per il Cdm. ROMA – Il Governo è al lavoro sul decreto di aprile. Un provvedimento che ha aperto diversi tavoli all’interno della maggioranza con il Consiglio dei Ministri, in programma inizialmente per mercoledì 22 aprile, potrebbe slittare al weekend. In attesa del primo via libera da parte del Governo, le anticipazioni sul Def iniziano ad uscire con numeri importanti. Le anticipazioni sul Def Secondo quanto riportato da Repubblica, lo scostamento di bilancio dovrebbe essere di 55 miliardi con un Pil nel 2020 che avrà un calo dell’8%, in linea con le previsioni di Fitch. Nel 2021, invece, è previsto un rimbalzo con un +4,7% mentre il deficit nell’anno in corso si attesterebbe, secondo le previsioni del Ministero dell’Economia, intorno ... Leggi su newsmondo Amici All Star anticipazioni cast | Strano indizio sul nuovo possibile partecipante

