Laura Pausini | la confessione | “Purtroppo sono costretta dire la verità a mia figlia

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 23 aprile 2020): oltre ad artista internazionale anche un’ottima madre Martedì sera Rai Uno ha riproposto un concerto che aveva per protagonista. Quest’ultima nelle ultime ore è tornata attiva sui suoi canali social svelando ai follower qualcosa di molto privato che riguarda lei e la figlioletta, avuta dal compagno Paolo Carta. “Paola ha 7 anni e come tutti i bambini in Italia e in molti paesi del mondo, improvvisamente, ha cambiato le sue abitudini scolastiche”, ha scritto la nota cantante emiliana. Oltre ad essere una grande professionista apprezzata in tutto il mondo, laè anche una madre meravigliosa e molto presente. L’emergenza Coronavirus ha stravolto la vita di tutti quanti, quindi per l’artista è arrivato il momento dila verità alla piccoletta. La cantante devela verità ...