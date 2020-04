L’attore Visibile | 150 attori uniti contro la crisi dello spettacolo italiano | Dario

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 23 aprile 2020) L'attoregruppo facebook si uniscela. Tra i firmatari Pierfrancesco Favino, Lino Guanciale, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi e Vittoria Puccini È nato da qualche settimana l’iniziativa social “L’attore” un gruppo facebook arrivato attualmente a 5.000 iscritti che sostiene un contratto nazionale con 13 proposte precise, compresa la rinascita del Sai, sindacatoitaliani, per costruire un fondo di emergenza indirizzato agli artisti in grave difficoltà in seguito all’emergenza Covid-19. Hanno firmato il documento almeno 150italiani tra cui: Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Lino Guanciale, Marco Bonini, Alessandro Preziosi, Luca Zingaretti, Giuseppe Fiorello, Paola Cortellesi, Giovanna Mezzogiorno, Luisa Ranieri e tanti altri.Franceschini ha destinato i primi 20 ...