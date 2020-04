Latina, neonata portata in ospedale: lividi e costole rotte (Di giovedì 23 aprile 2020) La vicenda è accaduta all’interno della struttura sanitaria Santa Maria Goretti, a Latina. Una neonata di 4 mesi è stata portata al pronto soccorso da sua madre, poiché continuava a piangere in modo ininterrotto. I medici si sono subito mobilitati per soccorrerla e per capire cosa le procurasse così tanto malessere. Arrivata all’ospedale, la donna si è dichiarata preoccupata, perché sua figlia continuava a lamentarsi, senza mai smettere di piangere e lei non aveva idea di cosa dovesse fare o di come aiutarla. Dopo i controlli, purtroppo, gli operatori sanitari hanno scoperto che la bambina aveva due costole rotte e diversi lividi sul corpo. Hanno addirittura sospettato che quello sulla gamba, fosse il segno lasciato da un morso. Immediatamente è stato ... Leggi su bigodino Latina - neonata in ospedale con morsi e ossa rotte : aperta un’inchiesta

