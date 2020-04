Latina, coppia arrestata per caporalato: braccianti pagati 4 euro l’ora (Di giovedì 23 aprile 2020) Latina, coppia arrestata per caporalato: braccianti pagati 4 euro l’ora. Lavoravano anche per 25-26 giorni in un mese Il caporalato torna ad essere un tema caldo in Italia in questi giorni. Il lavoro nei campi non si è mai fermato, al netto del lockdown per il coronavirus. Nonostante le misure sanitarie non certo ideali, i … L'articolo Latina, coppia arrestata per caporalato: braccianti pagati 4 euro l’ora proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 aprile 2020)perl’ora. Lavoravano anche per 25-26 giorni in un mese Iltorna ad essere un tema caldo in Italia in questi giorni. Il lavoro nei campi non si è mai fermato, al netto del lockdown per il coronavirus. Nonostante le misure sanitarie non certo ideali, i … L'articoloperl’ora proviene da www.inews24.it.

poliziadistato : #Squadramobile Latina e commissariato Fondi hanno fermato una coppia di coniugi per sfruttamento del lavoro, altre… - MediasetTgcom24 : Caporalato, 4 euro all'ora a braccianti: arrestata coppia di Latina #cronacalatina - SkyTG24 : Caporalato Latina, quattro euro all'ora a braccianti: arrestata coppia - IoCivico : RT @poliziadistato: #Squadramobile Latina e commissariato Fondi hanno fermato una coppia di coniugi per sfruttamento del lavoro, altre 3 pe… - demian_yexil : RT @poliziadistato: #Squadramobile Latina e commissariato Fondi hanno fermato una coppia di coniugi per sfruttamento del lavoro, altre 3 pe… -