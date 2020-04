“L’arte di creare” di Roberto Petroccia | il colore fai da te VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La quarantena si allunga, come i capelli che chiedono da giorni l’intervento del fidato parrucchiere. Il nostro si chiamae per Anteprima24 ci spiegherà come poter fare a meno, almeno in questo periodo, di una ‘mano’ professionale. Dopo le ricette della dottoressa Barbare De Conno, ecco per voi affezionate lettrici il primo appuntamento conche ci spiegherà la tecnica fai da te del ‘’. L'articolo “L’arte di creare” di: ilfai da te () proviene da Anteprima24.it.