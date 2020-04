L’arte ai tempi del coronavirus | nasce il Covid Art Museum

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Lo spazio fisico del museo rimane chiuso, ma dell’arte si può fruire lo stesso, anche in questa fase di emergenza. Gli artisti non hanno mai smesso di lavorare: Andrea Mastrovito e Valerio Berruti hanno venduto le loro opere nelle aste benefiche, per raccogliere fondi da destinare agli ospedali. E, in rete, altri artisti hanno continuato a proporre le loro opere: pensiamo a Pejac, street artist che diffonde immagini di opere d’arte create sui vetri delle finestre della propria abitazione, o a Bansky, il misterioso artista di Bristol che mostra sui social la sua toilette invasa dai topolini che ha disegnato. Ma non solo loro hanno preso ispirazione dalla pandemia di: gli artisti che hanno prodotto le loro opere in quarantena sono tantissimi. A raccogliere i loro lavori ci hanno pensato tre giovani pubblicitari spagnoli, Irene Llorca, ...