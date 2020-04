L’Anpi potrà celebrare il 25 aprile. E noi tutti invece segregati a casa da due mesi (Di giovedì 23 aprile 2020) Per l’Anpi la segregazione in casa che tutti gli italiani stanno rispettando non vale. In occasione del 25 aprile i rappresentanti dei partigiani potranno celebrare degnamente la ricorrenza. Sta scritto nero su bianco su una circolare del Viminale fresca di giornata. In occasione del 25 aprile, dunque, si potranno svolgere forme di celebrazione, come la deposizione di corone davanti lapidi o monumenti ai Caduti, che prevedano, oltre alla presenza dell’autorità deponente, la partecipazione anche delle associazioni partigiane e combattentistiche. Lo comunica ai prefetti una circolare del Gabinetto del ministro dell’Interno, condivisa con l’ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dovranno, tuttavia, essere garantiti il distanziamento interpersonale, compatibile con la situazione emergenziale, e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 aprile 2020) Per l’Anpi la segregazione inchegli italiani stanno rispettando non vale. In occasione del 25i rappresentanti dei partigiani potrannodegnamente la ricorrenza. Sta scritto nero su bianco su una circolare del Viminale fresca di giornata. In occasione del 25, dunque, si potranno svolgere forme di celebrazione, come la deposizione di corone davanti lapidi o monumenti ai Caduti, che prevedano, oltre alla presenza dell’autorità deponente, la partecipazione anche delle associazioni partigiane e combattentistiche. Lo comunica ai prefetti una circolare del Gabinetto del ministro dell’Interno, condivisa con l’ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dovranno, tuttavia, essere garantiti il distanziamento interpersonale, compatibile con la situazione emergenziale, e ...

senodelpoi : RT @MarsellaLuca: Dobbiamo stare chiusi in casa, sono vietate le manifestazioni, sono proibiti perfino i funerali, ma l'#Anpi dopo aver min… - BiancoRinaldo : RT @MarsellaLuca: Dobbiamo stare chiusi in casa, sono vietate le manifestazioni, sono proibiti perfino i funerali, ma l'#Anpi dopo aver min… - RTaglialatela : RT @tito_ri: Per il 25 aprile l’ANPI ha battuto i piedi e potranno festeggiare. Per il 1 maggio Bella Ciao potrà fare i concerti. Ma ci sta… - ElenaPanisi : RT @MarsellaLuca: Dobbiamo stare chiusi in casa, sono vietate le manifestazioni, sono proibiti perfino i funerali, ma l'#Anpi dopo aver min… - nieddupasqui : RT @MarsellaLuca: Dobbiamo stare chiusi in casa, sono vietate le manifestazioni, sono proibiti perfino i funerali, ma l'#Anpi dopo aver min… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Anpi potrà L'Anpi può celebrare il 25 aprile, la Chiesa deve negarci il Corpo di Cristo L'Occidentale