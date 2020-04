Land Rover Evoque e Discovery Sport | in vendita anche le versioni ibride alla spina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Esordio doppio per, all’insegna dell’elettrificazione: il costruttore inglese, infatti, ha introdotto a listino leplug-in hybrid dellae della(nella foto d’apertura), entrambe denominate “P300e Phev”. La prima è disponibile con prezzo a partire da 53 mila euro, mentre la seconda a partire da 51.500 euro. Le due vetture sono proposte in allestimento base, S, SE e HSE, in variante standard o R-Dynamic e con una gamma di cerchi da 18 a 20 pollici. Il motopropulsore è il medesimo su entrambe leutility e si compone di un tre cilindri turbobenzina di 1,5 litri e 200 Cv di potenza massima e di un motore elettrico collegato all’asse posteriore, che eroga 109 Cv: la potenza totale di sistema è pari a 309 cavalli, con un generoso valore di coppia motrice di 540 Nm. La trasmissione sfrutta ...