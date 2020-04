Lamorgese | Proporrò il ritorno alla celebrazione dei funerali

Leggi su blogo

(Di giovedì 23 aprile 2020) La Ministra dell'Interno Lucianaha confermato oggi ad Avvenire che allo studio per la fase 2 c'è anche il, con tutte le precauzioni del caso,dei, la cui interruzione è ancora oggi uno degli aspetti più dolorosi per le famiglie che hanno perso dei cari.Il tema dell’esercizio della libertà di culto, cattolico e di altre confessioni religiose, è statomia attenzione fin dall’insorgere dell’emergenza coronavirus. I continui e proficui contatti con la Conferenza Episcopale Italiana ci hanno permesso di tracciare le prime indicazioni per lo svolgimento in sicurezza delle funzioni religiose, seppure senza la presenza dei fedeli a causa della grave situazione epidemiologica.Ora che la situazione è lievemente migliorata in Italia e la fase 2 è ormai alle porte, il governo sta ...