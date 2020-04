L’altro pianeta di Jovanotti (Di giovedì 23 aprile 2020) Sedici tappe per altrettante puntate: dal 24 aprile sulla piattaforma di Raiplay, il viaggio solitario di Lorenzo Cherubini che in bicicletta tra gennaio e febbraio per ‘riposarsi’ dai mesi del tour del Jova Beach Party, ha macinato chilometri dall’altra parte del mondo, prima che la pandemia da Covid-19 bloccasse tutti in un irreale mondo a parte. Microstorie con tanta musica, presenza costante e tradotta – chitarra alla mano – in una colonna sonora originale registrata al ritorno chiuso in studio, … Continua L'articolo L’altro pianeta di Jovanotti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 23 aprile 2020) Sedici tappe per altrettante puntate: dal 24 aprile sulla piattaforma di Raiplay, il viaggio solitario di Lorenzo Cherubini che in bicicletta tra gennaio e febbraio per ‘riposarsi’ dai mesi del tour del Jova Beach Party, ha macinato chilometri dall’altra parte del mondo, prima che la pandemia da Covid-19 bloccasse tutti in un irreale mondo a parte. Microstorie con tanta musica, presenza costante e tradotta – chitarra alla mano – in una colonna sonora originale registrata al ritorno chiuso in studio, … Continua L'articolo L’altrodiproviene da il manifesto.

ProRecyclingTe1 : RT @AgenziaCoesione: Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice,uno di questi si chiama acqua,un altro si chiama vento,un altro an… - jolanzer : «Un pianeta verde per la vegetazione, bianco per le nuvole e blu per l’acqua. Questi tre colori che sono la firma d… - andrew_verd : @Giuly_viola84 #Feltri e coloro che rappresenta cercano di spostare l’attenzione,criticando come sempre il sud,per… - ANDREA29982467 : @AndreaOrlandosp Poi una premessa .. se come dice lei sono i PARTIGIANI a manifestare .. quei pochi se non nulli av… - noth2loos : @FaccioTommaso @ccarolingo @micheleboldrin @emanuelefelice2 Della serie come si abbatte l'unico argomento concreto… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altro pianeta Tre astronauti ritornati sul pianeta del coronavirus: «È surreale» Corriere della Sera