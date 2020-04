L’altra Donna del Re, trama e trailer del film in onda venerdì 24 aprile su IRIS (Di giovedì 23 aprile 2020) L’altra Donna del Re, il film con Jean Reno in onda giovedì 23 aprile alle 21:15 su IRIS. trama e trailer Giovedì 23 aprile 2020 su IRIS andrà in onda L’altra Donna del Re parte del ciclo “Sguardo di Donna”. L’altra Donna del Re, un film del 2008, tratto dal romanzo di Philippa Gregory, e che racconta la storia di Anna Bolena. L’appuntamento con il film è alle 21:15 su IRIS. L’altra Donna del Re (in inglese The Other Boleyn Girl) ha incassato poco più di 78 milioni di dollari in tutto il mondo quando nel 2008 uscì al cinema. In Italia il film ha incassato 1,4 mila euro. Il film è stato diretto da Justin Chadwick, con Natalie Portman nei panni della protagonista. A seguire trovate un trailer: L’altra Donna del Re, la trama del film in onda stasera su IRIS Il film racconta la storia di Anne e ... Leggi su dituttounpop L’altra donna del re film stasera in tv 19 aprile : cast - trama - curiosità - streaming

