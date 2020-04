La vita in diretta, il verdetto definitivo della Rai: il destino di Lorella Cuccarini e Alberto Matano (Di giovedì 23 aprile 2020) La vita in diretta si allunga sino a fine giugno 2020 Arrivano delle buone notizie per Alberto Matano e Lorella Cuccarini: i vertici di Viale Mazzini hanno allungato La vita in diretta. A confermare il tutto ci ha pensato l’ex volto del Tg1 durante una diretta sul suo account Instagram mentre era in collegamento con Davide Maggio. Quindi, lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno andrà in onda sino al prossimo 26 giugno. Ricordiamo che da quando in Italia c’è il Covid-19 i due professionisti si sono occupati principalmente dell’emergenza sanitaria occupando anche la parte lasciata vuota da Caterina Balivo col suo Vieni da me. I due conduttori sono stati premiati per la professionalità e sforzo che hanno fatto in queste ultime settimane. Addirittura nell’ultimo hanno superato più volte il diretto competitor, ovvero Pomeriggio Cinque ... Leggi su kontrokultura Lorella Cuccarini in lacrime a La vita in diretta : commozione al fianco di Alberto Matano

Ascolti tv 22 aprile 2020 : La vita in diretta e Il Paradiso delle Signore battono Uomini e Donne

Alle 16 saremo in diretta con Sea of Thieves alla scoperta degli ultimi aggiornamenti e delle novità del gioco (Di giovedì 23 aprile 2020) Lainsi allunga sino a fine giugno 2020 Arrivano delle buone notizie per Alberto Matano e: i vertici di Viale Mazzini hanno allungato Lain. A confermare il tutto ci ha pensato l’ex volto del Tg1 durante unasul suo account Instagram mentre era in collegamento con Davide Maggio. Quindi, lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno andrà in onda sino al prossimo 26 giugno. Ricordiamo che da quando in Italia c’è il Covid-19 i due professionisti si sono occupati principalmente dell’emergenza sanitaria occupando anche la parte lasciata vuota da Caterina Balivo col suo Vieni da me. I due conduttori sono stati premiati per la professionalità e sforzo che hanno fatto in queste ultime settimane. Addirittura nell’ultimo hanno superato più volte il diretto competitor, ovvero Pomeriggio Cinque ...

AndreaScanzi : Sono anni che glielo dico, a questo postumo in vita qua, che con me l’unica certezza che poteva avere era perdere.… - LCuccarini : Grazie Maurizio! COSTANZO: MI PIACE LA VITA IN DIRETTA DELLA CUCCARINI, A MAGGIO MI VEDRETE SU RAI2 | BubinoBlog -… - zazoomblog : Lorella Cuccarini in lacrime a La vita in diretta: commozione al fianco di Alberto Matano - #Lorella #Cuccarini… - KontroKulturaa : La vita in diretta, il verdetto definitivo della Rai: il destino di Lorella Cuccarini e Alberto Matano - - LinkaTv : E' iniziato La vita in diretta su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta La Vita in diretta bloccato: l’annuncio in diretta SoloDonna Coronavirus, inizia il Ramadan: la preghiera va in diretta Facebook

“Andrà in diretta Facebook. Un modo per raggiungere tutti i fedeli ... per cercare di comprendere questo cambiamento nella nostra vita”, prosegue Elzir. Il 23 maggio sarà l'ultimo giorno di digiuno.

Riapriamo gli spazi dell'educazione, prima di quelli della produzione!

Ne abbiamo parlato oggi nel terzo degli appuntamenti che Vita dedica ai grandi temi dei nostri giorni. Ecco il video dell'incontro Si è svolta oggi la terza puntata de L'ora di tutti, l'appuntamento ...

“Andrà in diretta Facebook. Un modo per raggiungere tutti i fedeli ... per cercare di comprendere questo cambiamento nella nostra vita”, prosegue Elzir. Il 23 maggio sarà l'ultimo giorno di digiuno.Ne abbiamo parlato oggi nel terzo degli appuntamenti che Vita dedica ai grandi temi dei nostri giorni. Ecco il video dell'incontro Si è svolta oggi la terza puntata de L'ora di tutti, l'appuntamento ...