La verità su Gianni Morandi e i piselli dell’orto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020)e ini dell’orto, il mistero. Potrebbe sembrare l’inizio di “Kazzenger” (Maurizio Crozza ci permetta la citazione), e in effetti l’ultimo dei “misteri” di Instagram starebbe bene in uno sketch comico. Ma ricostruiamo la storia. Il cantante posta una foto mentre sgranafreschi: “Questo è il lavoro che mi riesce meglio…“, scrive. In molti plaudono alla vita campestre del “nostro” e al suo sempre rassicurante sorriso. Ma per qualche altro commentatore le cose non tornano. “La foto è vecchia?“, si chiedono. “È forse troppo presto per ini dell’orto?”. L’occhio attento dei commentatori social non si lascia ingannare, o forse si. Effettivamenteè un habitué della sgranatura dei, tanto che una foto ...