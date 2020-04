La Uefa sblocca i 70 milioni relativi alle competizioni europee per i club (Di giovedì 23 aprile 2020) La Uefa ha deciso di sbloccare in anticipo i pagamenti relativi alle competizioni europee per i club. Lo riporta la Gazzetta dello Sport secondo cui la decisione sarebbe arrivata per compensare il momento di difficoltà che molte società stanno vivendo per lo stop causato dall’emergenza sanitaria. I 70 milioni che sarebbero dovuti arrivare nelle casse dei club dopo gli spareggi delle qualificazioni europee, saranno invece elargiti in questo modo 50 milioni ai club che hanno rilasciato giocatori alle 39 squadre nazionali non coinvolte negli spareggi delle qualificazioni europee; 17,7 milioni ai club che hanno rilasciato giocatori alle 16 squadre nazionali che invece sono coinvolte (esclusi i pagamenti per gli spareggi, che saranno pagati al completamento degli spareggi). Il saldo di 2,3 milioni di euro relativo ai giocatori rilasciati per gli spareggi sarà ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 aprile 2020) Laha deciso dire in anticipo i pagamentiper i. Lo riporta la Gazzetta dello Sport secondo cui la decisione sarebbe arrivata per compensare il momento di difficoltà che molte società stanno vivendo per lo stop causato dall’emergenza sanitaria. I 70che sarebbero dovuti arrivare nelle casse deidopo gli spareggi delle qualificazioni, saranno invece elargiti in questo modo 50aiche hanno rilasciato giocatori39 squadre nazionali non coinvolte negli spareggi delle qualificazioni; 17,7aiche hanno rilasciato giocatori16 squadre nazionali che invece sono coinvolte (esclusi i pagamenti per gli spareggi, che saranno pagati al completamento degli spareggi). Il saldo di 2,3di euro relativo ai giocatori rilasciati per gli spareggi sarà ...

L'Uefa in soccorso dei club messi in ginocchio dal coronavirus. Il Comitato Esecutivo della Federcalcio continentale ha deciso di sbloccare immediatamente i pagamenti dei compensi dei club relativi al

Alla luce dell'attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando in tutta Europa a causa della diminuzione dei ricavi durante lo stop imposto dall'emergenza coronavirus

L'Uefa in soccorso dei club messi in ginocchio dal coronavirus.Il Comitato Esecutivo della Federcalcio continentale ha deciso di sbloccare immediatamente i pagamenti dei compensi dei club relativi al ...Alla luce dell'attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando in tutta Europa a causa della diminuzione dei ricavi durante lo stop imposto dall'emergenza coronavirus, i ...