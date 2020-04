La sorella della d’Urso sul post di Yari Carrisi: “Barbara se ne frega ma non c’è giustificazione” (Di giovedì 23 aprile 2020) Daniela, sorella di Barbara D’Urso, torna sul post pubblicato qualche giorno fa da Yari Carrisi. “Brutto vedere una cosa così forte” ha fatto sapere la donna “Mia sorella giustamente se ne frega e anch’io lo faccio finché posso ma una cosa così non si scrive, non ha giustificazioni”. Si riferisce alle parole del figlio di Al Bano che sui social aveva scritto: "La D'Urso deve morire". Leggi su fanpage Barbara D’Urso : le difese della sorella dopo l’attacco di Yari Carrisi

Il figlio di Al Bano e la morte della d'Urso. Cosa gli risponde la sorella di Barbara

Yari Carrisi Power augura la morte dalla D’Urso : la sorella della conduttrice scende in campo (Di giovedì 23 aprile 2020) Daniela,di Barbara D’Urso, torna sulpubblicato qualche giorno fa da. “Brutto vedere una cosa così forte” ha fatto sapere la donna “Miagiustamente se nee anch’io lo faccio finché posso ma una cosa così non si scrive, non ha giustificazioni”. Si riferisce alle parole del figlio di Al Bano che sui social aveva scritto: "La D'Urso deve morire".

Joker53Rider : RT @gponedotcom: Maserati MC20, scocca in carbonio e 600 cavalli per la super sportiva: Doveva nascere come modello della casa del biscione… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: Volga, piroscafo, 23 aprile 1890 a sorella Marija La prima impressione del Volga è stata guastata dalla pioggia, dai vet… - ambaradan02 : RT @exfrancesina: La quarantena con una bimba appena nata, un bambino di tre anni e mezzo geloso della sorella e frustrato per la reclusion… - oceavnsharry : L’applauso va a me che mentre mia sorella faceva lezione, mi sono messa a cantare a squarciagola Adore You. Alla fi… - economistaxcaso : RT @danpoggio: Orgogliosa della sorella e guerriera @luisarizzitelli (che ieri non ci credeva quando glielo abbiamo detto ma si può!) brav… -

Ultime Notizie dalla rete : sorella della La sorella della d’Urso sul post di Yari Carrisi: “Barbara se ne frega ma non c’è giustificazione” Tv Fanpage Savona, il vescovo Marino scrive ai fedeli musulmani per l’inizio del Ramadan

«Cari fratelli e sorelle musulmani, la pandemia da Covid-19 non conosce confini e non risparmia nessuno. Anche le espressioni pubbliche e comunitarie della fede ne risultano condizionate e impedite: ...

Gigi Hadid compie 25 anni in quarantena, auguri alla modella che incanta gli stilisti internazionali

la sorella Bella, l'amica Leah McCarthy e i suoi adorati cavalli. Avendo enormi giardini a disposizione, non perde occasione per cavalcarli, riscoprendo così la bellezza della natura. Insomma ...

«Cari fratelli e sorelle musulmani, la pandemia da Covid-19 non conosce confini e non risparmia nessuno. Anche le espressioni pubbliche e comunitarie della fede ne risultano condizionate e impedite: ...la sorella Bella, l'amica Leah McCarthy e i suoi adorati cavalli. Avendo enormi giardini a disposizione, non perde occasione per cavalcarli, riscoprendo così la bellezza della natura. Insomma ...