La Serie A potrà giocare fino al 2 agosto

Inizialmente, il rush finale della stagione di Serie A era stato fissato al 30 giugno. Tuttavia, la Figc avrebbe preparato una delibera, in ottemperanza alle indicazioni della Uefa, che estenderebbe la data ultima per disputare le partite del campionato al 2 agosto. Segnale che, dopo il 4 maggio, sarà sempre più difficile una ripartenza immediata e che, pertanto, si rende necessario allungare l'orizzonte temporale per provare a terminare la stagione. Serie A fino al 2 agosto, la delibera della Figc Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha pronta la soluzione sul tavolo, soprattutto dopo che nella giornata di oggi la federazione calcistica europea aveva illustrato alcuni punti fermi per poter trovare una soluzione comune e condivisa sul calcio del vecchio continente.

