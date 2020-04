La rivolta di sindaci e medici contro la Regione Lombardia | “Nessuna strategia | ci ha

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ladila: “Nessuna, ci ha abbandonati” A due mesi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia lavine fortemente criticata per la gestione della pandemia:lombardi attaccano l’operato delle autorità regionali, accusandole di essere stati abbandonati e non adeguatamente sostenuti nella loro lotta in prima filail Covid-19.le decisioni della giunta Fontana si schiera anche Legacoop, associazione di categoria che denuncia la diffusione del contagio dalle aziende rimaste aperte durante il lockdown. Il sindaco di Gussago (Brescia): “Lanon lo dice ma mi viene il sospetto che ci stia facendo raggiungere l’immunità di gregge” Tra ilombardi che hanno attaccato la gestione dell’emergenza ...