“La regina Elisabetta di nuovo furiosa con Meghan e Harry | hanno svelato ai giornali quel

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) Questa videochiamata non s’ha da pubblicare. Pare che lastavolta si sia arrabbiata sul serio. Duca e duchessa ribelli, ovveroancora una volta messo in imbarazzo la sovrana nonna di lui, suocera di lei. Allo scoccare della mezzanotte, per le 94 candeline da spegnare per la longeva, l’ “happy birthday Elisabeth” da Los Angeles in videochiamata non è dispiaciuto. Ciò che però avrebbe fatto irritare la, secondo quanto scrive una gola profonda del Daily Mail, è che i due figliol poco prodighi avrebbero dato in pasto ad un ristretto numero di media la notizia del loro dolce gesto di compleanno. Videochiamata, tra l’altro, alla presenza del nipotino reale Archie.avrebbe chiesto riservatezza per ogni chiamata o videochiamata ricevuta proprio perché in questo ...