La mousse al cioccolato vegana con l’aquafaba

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 23 aprile 2020) Laalcon l’aquafaba. Perché buttare via l’acqua di cottura dei fagioli (o di qualsiasi altro legume), quando questa si può adoperare per delle gustosissime ricette vegane? Quella che ti proponiamo oggi è una deliziosaalche si può preparare per l’appunto con questo ingrediente sano, leggero, economico e anti-spreco: l’aquafaba, ovvero l’acqua di cottura dei legumi. A vederla, l’aquafaba assomiglia per colore e consistenza alla chiara d’uovo montata a neve, ma in realtà consiste, più semplicemente e come s’è già detto, dell’acqua di cottura dei legumi (per esempio i ceci) con l’aggiunta di succo di limone e zucchero. Laalfatta con l’aquafaba è l’ideale per chi segue una dieta dimagrante ma ...