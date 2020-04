“La mia famiglia è in ginocchio…”. Marco Carta ‘da brividi’: lo sfogo doloroso (Di giovedì 23 aprile 2020) Il cantante Marco Carta non ha vissuto momenti positivi nei giorni scorsi, anzi tutt’altro. Ha dovuto fare i conti con un gravissimo lutto: la scomparsa della sua amata nonna Elsa Ferrone. Con lei è praticamente cresciuto, visto che sua mamma Monica era deceduta in un’età giovane. La nonna lo ha supportato in ogni aspetto della sua vita, sia privata che professionale. Infatti, gli è stata vicino anche nel periodo del suo coming out, quando l’artista rivelò a Barbara D’Urso di essere omosessuale. Ora, Carta è ritornato a farsi sentire sui social network ricordando la figura della donna. Inoltre, ha confessato che la sua famiglia non ha elaborato bene la notizia ed è stato lui ad aiutarla. A proposito della signora Elsa, ha detto: “Mi manchi, ma ho già le maniche rimboccate per dare uno stop a questo circolo ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - l’Oms : “La maggioranza della popolazione è suscettibile - l’epidemia può riaccendersi”

Giornata della Terra 2020 - ONU : “La pandemia non faccia dimenticare l’emergenza ambiente”

Il delirio di Lettieri jr : “La Pandemia ha salvato il pianeta”. Dillo ai familiari delle vittime (Di giovedì 23 aprile 2020) Il cantantenon ha vissuto momenti positivi nei giorni scorsi, anzi tutt’altro. Ha dovuto fare i conti con un gravissimo lutto: la scomparsa della sua amata nonna Elsa Ferrone. Con lei è praticamente cresciuto, visto che sua mamma Monica era deceduta in un’età giovane. La nonna lo ha supportato in ogni aspetto della sua vita, sia privata che professionale. Infatti, gli è stata vicino anche nel periodo del suo coming out, quando l’artista rivelò a Barbara D’Urso di essere omosessuale. Ora,è ritornato a farsi sentire sui social network ricordando la figura della donna. Inoltre, ha confessato che la suanon ha elaborato bene la notizia ed è stato lui ad aiutarla. A proposito della signora Elsa, ha detto: “Mi manchi, ma ho già le maniche rimboccate per dare uno stop a questo circolo ...

kkoulibaly26 : Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio… - TizianoFerro : E no caro Fabrizio, ti sbagli. L’eroismo è come la fede, come un mestiere: si esercita. Sei tu l’eroe. E quelli com… - Marcozanni86 : Qui sotto risposta #ECB a mia interrogazione, che rende chiara la dannosità di regole assurde #eurozona: trattati v… - kysIaura : se quando mi annoio non mi distruggessi i capelli la mia vita sarebbe più facile - robertagerini5 : @SocialmenteDiv1 Tutta la mia stima! -

Ultime Notizie dalla rete : “La mia Parcheggio abusivo col camper, multato due volte di fila: «La mia casa è distrutta» VicenzaToday