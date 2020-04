(Di giovedì 23 aprile 2020) In attesa di conoscere se e cosa il governo deciderà di riaprire già da lunedì, in Regione si lavora a un elenco di attività su cui riavviare i giri del motore socio-economico ligure

xxmiglia : Siamo sempre a livello di voci e veline, però i negozi nel centro di Genova stanno lavorando per riaprire. - LKynes4 : RT @b_baolo: La Liguria vuole accelerare la “fase 2”, ripresa graduale già da lunedì 27 aprile - Alberto00766701 : RT @b_baolo: La Liguria vuole accelerare la “fase 2”, ripresa graduale già da lunedì 27 aprile - Riccbergna : La Liguria vuole accelerare la “fase 2”, ripresa graduale già da lunedì 27 aprile - chiarapellegri9 : RT @b_baolo: La Liguria vuole accelerare la “fase 2”, ripresa graduale già da lunedì 27 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria vuole

Il Genoa vuole chiudere il campionato di Serie A Nella giornata di ieri gli ultrà del Genoa ... di fare il possibile per portare a termine la stagione fermata dall'emergenza Coronavirus. Il club del ...In attesa di conoscere se e cosa il governo deciderà di riaprire già da lunedì, in Regione si lavora a un elenco di attività su cui riavviare i giri del motore socio-economico ligure Genova – ...