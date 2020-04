La lettera di Gabriella al marito morto di Covid a Nembro | “Non mi fanno il test ma non

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020)Gandossi è una cittadina della Val Seriana e ha perso suoil 25 marzo 2020 a causa del Coronavirus. Oggi scrive una lungasul suo profilo Facebook che ripercorre le triste tappe che è stata costretta a vivere negli ultimi mesi a, uno dei comuni più colpiti dalla pandemia insieme a Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove la mancata zona rossa ha provocato danni inestimabili, come abbiamo raccontato in un’inchiesta in più parti a firma di Francesca Nava. “Ho già scritto di lui e non voglio ripetermi – dice– volevo solo fare un aggiornamento in merito alla situazione surreale che sto vivendo: 1. Vivo ae questa mattina telefonata informativa… iniziano isierologici a campionatura da liste ATS… 2. Visto che a suo tempo non sono mai stata contattata ...