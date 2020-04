La gioia della maggiore età che il virus ha imprigionato

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Giordano Bruno Guerri Una generazione di 18enni chiusa in casa nel momentolibertà. Una beffa che il destino dovrà risarcire Mentre faccio lezione a distanza con il più piccolo dei miei figli (svogliato perché poi non ci sarà l'intervallo di gioco con i compagni), penso che in questo momento i più sfortunati di tutti sono i diciottenni. Erano pronti a eventi immensi nella vita di chiunque, la data sognata fin da quando bambini seppero dai genitori che a 18 anni avrebbero potuto «fare quello che volevano»: una frase spesso detta con irritazione, per manifestare che «adesso no, fai quello che diciamo noi». Ma che spalancava un mondo di visioni e di sogni fantastici: le chiavi di casa, forse andarsene, da quella casa, magari in un'università straniera, di certo la patente e forse l'automobile. La ...