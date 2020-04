La Francia leader “segreto” dell’Ue? (Di giovedì 23 aprile 2020) L’economia trova un forte sostegno nel settore dell’intelligence. E in Europa la Francia sembra aver intuito già da tempo la necessità di un rafforzamento “elettivo”, basato non sulla forza militare bensì su sistemi coercitivi d’influenza economica. Già sede del Segretariato Generale dell’Interpol a Lione, la Repubblica francese è membro dell’Unione europea dal 1 gennaio 1958 e dello spazio di Schengen dal 26 marzo 1995. Strategicamente focalizzata a manovre di accrescimento economico registra esportazioni per il 59% all’interno dell’Unione europea rispetto alla Germania 14 %, Spagna 8 % e Italia e Belgio 7 %. Nei paesi extra-Ue ha esportato invece per l’8 % negli Stati Uniti e per il 4 % in Cina.Dati europei confermano che solo nel 2018 i bilanci d’oltralpe si sono incentrati a circa il ... Leggi su it.insideover Eurogruppo - trovato accordo : palla ai leader. Nelle conclusioni c’è il Recovery Fund chiesto da Francia e Italia. Gualtieri : “Messi sul tavolo Eurobond - tolte condizionalità Mes”. Gentiloni : “Ue è solidarietà” (Di giovedì 23 aprile 2020) L’economia trova un forte sostegno nel settore dell’intelligence. E in Europa lasembra aver intuito già da tempo la necessità di un rafforzamento “elettivo”, basato non sulla forza militare bensì su sistemi coercitivi d’influenza economica. Già sede del Segretariato Generale dell’Interpol a Lione, la Repubblica francese è membro dell’Unione europea dal 1 gennaio 1958 e dello spazio di Schengen dal 26 marzo 1995. Strategicamente focalizzata a manovre di accrescimento economico registra esportazioni per il 59% all’interno dell’Unione europea rispetto alla Germania 14 %, Spagna 8 % e Italia e Belgio 7 %. Nei paesi extra-Ue ha esportato invece per l’8 % negli Stati Uniti e per il 4 % in Cina.Dati europei confermano che solo nel 2018 i bilanci d’oltralpe si sono incentrati a circa il ...

