La Francia e il coronavirus | il piano fallimentare di Macron

La Francia e il coronavirus: il piano fallimentario di Macron (Di giovedì 23 aprile 2020) In Francia c'è una bomba sociale che potrebbe saltare in aria da un momento all'altro. Anzi: nelle banlieue ci sono già state le prime esplosioni di rabbia a causa del confinamento imposto dal governo per contrastare la diffusione dell'epidemia di Covid-19. Gli ultimi degli ultimi, cioè gli abitanti dei sobborghi delle grandi città francesi, sono in ebollizione da ormai quattro notti consecutive. Si sono registrati violenti scontri tra gruppi di residenti e polizia, e non solo a Parigi, l'area teoricamente più problematica, ma anche a Hauts-de-Seine-Yvelines-Seine Saint Denis- Aulnay-sous-Bois, Montreuil. E ancora a Mirail, nei pressi di Tolosa, Roubaix e Tourcoing, rispettivamente a Strasburgo e Lione. Veicoli e cassonetti sono stati incendiati mentre mortai da fuochi di artificio e proiettili hanno colpito le forze ...

Coronavirus - in Francia si potrebbe sperimentare la nicotina come «barriera» contro il virus (Di giovedì 23 aprile 2020)

