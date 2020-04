La fine della stagione posticipata al 2 agosto

borghi_claudio : Penso che oggi in Parlamento si sia vista, plasticamente, la fine di conte. Nessuno può arrivare alle Camere nel s… - ricpuglisi : Un mio obiettivo minimo: mettere in pessima luce, (giustamente pessima) gli irresponsabili #NoEuro… - LegaSalvini : ++ SCARCERAZIONE BOSS, IL GRIDO DI DOLORE DELLA VEDOVA FORTUGNO: 'PORRE FINE A QUESTO SCEMPIO CHE DISONORA LA MEMOR… - emillyele : RT @RogerHalsted: Un mistero ancora più grande dell'origine del #Coronavirus... A 75 anni dalla fine della guerra ci sono ancora i #partigi… - AlessiaZi : RT @Almi__C: Nella #GiornataMondialeDelLibro vorrei dire a @MetaErmal che stiamo aspettando il suo libro come si aspetta la fine della quar… -

Ultime Notizie dalla rete : fine della

Lavorare, prendersi cura della casa, dei figli, con l’ansia continua e la paura per la sorte dei mariti militari, impegnati in missioni in zone di conflitto. Uno stato continuo di tensione, che ha por ...Ivan Perisic alza i giri in allenamento: ecco l’altà intensità del croato del Bayern Monaco, che alla fine non ce la fa più – VIDEO Ivan Perisic si sta allenando alla grande, in vista del ritorno in ...