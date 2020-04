La condanna a Carlo Taormina per discriminazione

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) In una causa legata a unain Italia subita dell’avvocatoper, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che e’ legittimo agire in giudizio percontro dichiarazioni omofobe in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un’influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro. Tra il 2014 e 2015 il Tribunale di Bergamo e la Corte di Appello di Brescia avevano imposto ail pagamento di un risarcimento di 10mila euro a un’associazione di avvocati che tutela i diritti degli omosessuali, dopo che l’avvocato aveva detto alla trasmissione La Zanzara di Radio 24 che non avrebbe mai assunto un omosessuale. Di recenteè tornato sotto i riflettori per la sua minaccia di ...