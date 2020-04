La Cina tra opportunità e rischi nella risposta all’emergenza (Di giovedì 23 aprile 2020) La Cina è indubbiamente in testa nella corsa globale alla risposta al coronavirus. Il Paese in cui il virus si è manifestato per la prima volta ha estinto il maggior focolaio di infezione a Wuhan, sta espandendo la propria influenza e il proprio soft power con la fornitura e la vendita di aiuti e dispositivi sanitari ai Paesi più colpiti e un’attenta incentivazione della sua immagine, ha ottenuto nuovamente il ruolo di “motore” della ripresa del mondo dopo un primo trimestre choc per la sua economia. Addirittura il Financial Times è arrivato attraverso un editoriale collettivo del suo board a segnalare come Pechino abbia nella crisi economica un’occasione per ambire alla leadership globale emergendo, come nel 2008, in testa tra i Paesi intenti a porre fine alla recessione mondiale con un profondo ... Leggi su it.insideover L’indignometro / Sileri - l’uomo dei misteri : dalle registrazioni alle mascherine fino ai viaggi in Cina

Cremona - Nas sequestrano 280mila mascherine importate dalla Cina prive delle certificazioni

Secondo gli studiosi, tra il 15 gennaio e il 3 marzo scorso il Paese del Dragone ... ha accusato apertamente il partito comunista al potere in Cina di non aver segnalato tempestivamente lo scoppio ...

Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita

Wuhan e il resto della Cina temono la «seconda ondata». Lo sforzo è per ritardarla il più possibile ... se riusciremo a limitare solo del 60 per cento i contatti tra persone, il numero dei casi di ...

