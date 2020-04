La Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto “Cura Italia”

(Di giovedì 23 aprile 2020) Giovedì sera ladei Deputati halaalsul“Cura Italia”, che contiene una serie di misure economiche e di altro tipo per 25 miliardi di euro per affrontare la pandemia da coronavirus e che

Ultime Notizie dalla rete : Camera votato

Giovedì sera la Camera dei Deputati ha votato la fiducia al governo sul decreto “Cura Italia”, che contiene una serie di misure economiche e di altro tipo per 25 miliardi di euro per affrontare la ...Un ordine del giorno degli onorevoli di Forza Italia, Bond, Baratto, Caon e Cortellazzo, presentato alla Camera e in discussione domani sul gioco. Sarà votato domani alla Camera dei deputati l’Ordine ...