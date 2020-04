Kiss Kiss - Juve-Napoli | nessun contatto per Milik e ADL sparerà alto | cifre e dettagli

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ilnon entrerà nel vortice scadenza per quanto riguarda Arkadiusz: o rinnova e resta o verrà ceduto.

Il Napoli non entrerà nel vortice scadenza per quanto riguarda Arkadiusz Milik: o rinnova e resta o verrà ceduto. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante polacco piace alla ...Milik Juventus-Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, secondo quanto detto da Valter De Maggio nella trasmissione Radio Goal, non è un mistero che la Juventus è sulle tracce di Arkadiusz Milik ...