Jurassic World Aftermath sarà il nome del prossimo gioco basato sulla serie cinematografica? (Di giovedì 23 aprile 2020) Nel corso del tempo sono stati fatti numerosi tentativi per realizzare un gioco ispirato alla serie cinematografica di Jurassic Park, e molto spesso i risultati non sempre sono stati all'altezza. Jurassic World Evolution del 2018, un titolo che consente di costruire il proprio parco, sviluppato da Frontier Developments, è uno degli esempi migliori, ma molti fan dei fossili cercheranno sicuramente qualcosa di più intriso di azione. Jurassic World Aftermath potrebbe offrire un'avventura d'azione piena di dinosauri sulle piattaforme attuali o anche su PlayStation 5 ed Xbox series X?Il titolo non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma un marchio è stato recentemente individuato online dal sito Jurassic Outpost. Le attuali speculazioni suggeriscono che Aftermath è un ritorno al progetto Jurassic World Survivor in seguito cancellato, il quale è ... Leggi su eurogamer Jurassic World 3 : una foto backstage rivela una location innevata

Jurassic World 3 : Colin Trevorrow offre un primo sguardo al film mentre lavora da casa

Jurassic World 3 - Colin Trevorrow : "Le opportunità alle volte nascono dai momenti peggiori" (Di giovedì 23 aprile 2020) Nel corso del tempo sono stati fatti numerosi tentativi per realizzare unispirato allacinematografica diPark, e molto spesso i risultati non sempre sono stati all'altezza.Evolution del 2018, un titolo che consente di costruire il proprio parco, sviluppato da Frontier Developments, è uno degli esempi migliori, ma molti fan dei fossili cercheranno sicuramente qualcosa di più intriso di azione.potrebbe offrire un'avventura d'azione piena di dinosauri sulle piattaforme attuali o anche su PlayStation 5 ed Xboxs X?Il titolo non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma un marchio è stato recentemente individuato online dal sitoOutpost. Le attuali speculazioni suggeriscono cheè un ritorno al progettoSurvivor in seguito cancellato, il quale è ...

Eurogamer_it : In arrivo prossimamente un nuovo gioco della serie cinematografica intitolato #JurassicWorldAftermath? - ROYUNKI : Io ho la caga per Jurassic World 3 sinceramente. Ricordiamo che ora tutti quei lucertoloni stanno vagando liberi e… - stydiamartinjj : ma solo a me è piaciuto jurassic world? #JurassicPark - MaryF237 : RT @ROYUNKI: Mediaset, per ora sei andata bene ma ricordati di Jurassic World. Ho bisogno di Chris Pratt. Grazie prego ciao. #JurassicPark - ROYUNKI : Mediaset, per ora sei andata bene ma ricordati di Jurassic World. Ho bisogno di Chris Pratt. Grazie prego ciao. #JurassicPark -