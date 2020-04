Jello | Amanda | gli Alice Donut e quella volta che abbiamo cercato la nostra lingua

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) Da qualche parte, immagino a Milano, ci deve essere una copia del mio romanzo Anime @ losanghe con dedica e autografo diBiafra. Me lo ha fatto ormai una vita fa, credo il libro fosse appena uscito, nel 2001, grazie a Marina Petrillo, cara amica della mia cara amica Cristina Donà, Cristina Donà che per altro ha fatto il quadro che poi è finita in copertina di quel libro, Anime @ losanghe. Era andata così,Biafra, da tempo fuori dai suoi Dead Kennedys, era arrivato a Milano per promuovere non so che lavoro solista, magari uno dei suoi dischi di spoken words, e a breve vi parlerò dei dischi di spoken words, e era andato in promozione a Radio Popolare, Marina, che avevo conosciuto quando io e Cristina avevamo preparato il viaggio che poi sarebbe finito dentro il libro God Less America, il coast to coast sulle orme di Bruce Springsteeen di cui ...