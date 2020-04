Istat, crollo dell’export a marzo. In Usa 4 milioni di richieste di disoccupazione. Borse europee positive (Di giovedì 23 aprile 2020) Borsa 23 aprile 2020. Piazza Affari chiude con un +1,47%. Aumentano le richieste di disoccupazione in Usa. MILANO – Borsa 23 aprile 2020. E’ stata una seduta positiva per i mercati europei nonostante l’allarme dell’Istat lanciato sull’export di marzo. Il migliore tra gli indici è stato Milano che al termine della giornata ha registrato un progresso di +1,47%. Una crescita più lenta, invece, per tutti gli altri con Londra e Parigi rispettivamente +0,88% e 0,89%. Francoforte +0,95%. Grande attesa per la giornata di venerdì 24 quando i mercati saranno condizionati dall’accordo trovato sul Recovery fund. Borse americane positive L’aumento della richiesta della disoccupazione (altre 4 milioni di domande) non frenano le Borse americane che hanno registrato una giornata positiva. La migliore è stata Dow Jones con ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 23 aprile 2020) Borsa 23 aprile 2020. Piazza Affari chiude con un +1,47%. Aumentano lediin Usa. MILANO – Borsa 23 aprile 2020. E’ stata una seduta positiva per i mercati europei nonostante l’allarme dell’lanciato sull’export di. Il migliore tra gli indici è stato Milano che al termine della giornata ha registrato un progresso di +1,47%. Una crescita più lenta, invece, per tutti gli altri con Londra e Parigi rispettivamente +0,88% e 0,89%. Francoforte +0,95%. Grande attesa per la giornata di venerdì 24 quando i mercati saranno condizionati dall’accordo trovato sul Recovery fund.americane positive L’aumento della richiesta della(altre 4di domande) non frenano leamericane che hanno registrato una giornata positiva. La migliore è stata Dow Jones con ...

